Campeonato Futebol Society segue com nova rodada nesta quarta-feira (14)

NE10 Interior

Na ocasião, quatro jogos serão disputados seguidamente. Foto: reprodução/TV Jornal

O Campeonato de Futebol Society da TV Jornal Interior vai continuar com as competições nesta quarta-feira (14). Os jogos vão acontecer na Arena Colina, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Na ocasião, quatro jogos serão disputados seguidamente. Mais de 400 atletas fazem parte do campeonato. Equipes de toda a região, totalizando 24 times, participam da disputa.

Confira os jogos:

Quarta-feira (14)

Galorote x Real Agrest às 19h00

Centralzinho x CSC de Ipojuca às 20h00

CCF x Associação esportiva Salgadinho às 21h00

Seleção de Bonito x Borússia às 22h00