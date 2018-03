Real Agrest é destaque no Futebol Society desta quarta-feira (14) ao marcar 9 gols

NE10 Interior

Quatro jogos foram realizados na rodada. Foto: TV Jornal Interior

O Campeonato de Futebol Society da TV Jornal Interior continuou com as competições nesta quarta-feira (14). Os jogos aconteceram na Arena Colina, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Na ocasião, quatro jogos foram disputados seguidamente. Mais de 400 atletas fazem parte do campeonato. Equipes de toda a região, totalizando 24 times, participam da disputa.

A disputa mais uma vez foi acirrada. No primeiro jogo o Real Agrest levou a melhor com 9 gols contra 1 do Galáticos. Em seguida, o Centralzinho enfrentou os Cervejeiros e perdeu de 4 a 2.







Na sequencia, Salgadinho entrou na disputa contra o Portinari e foi vencedor no placar que marcou 3 a 1. No último jogo da noite, O Borussia também levou a melhor ao fazer 2 a 1 contra Bonito. O campeonato vai continuar.