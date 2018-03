Confira os próximos jogos do Campeonato Futebol Society da TV Jornal Interior

NE10 Interior

Novas competições vão acontecer. Foto: TV Jornal Interior

O Campeonato de Futebol Society da TV Jornal Interior continua com as competições neste sábado (17). Os jogos acontecem na Arena Colina, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Mais de 400 atletas fazem parte do campeonato. Equipes de toda a região, totalizando 24 times, participam da disputa. As competições também vão acontecer no domingo (18) e na quarta-feira (21).

Confira os jogos:

Sábado (17)

Caruaru City x Ideal Futebol Clube | 19h00

Arena Revelação F.C. x Borussia Dortmund | 20h00

Via ADL Independente FC x Santos Futebol Clube | 21h00

Domingo (18)

Associação Atletica Educar Passira x P. B. Futebol Clube | 15h30

Condor Esporte Clube x Associação Esportiva Salgadinho | 16h30

Quarta-feira (21)

Altinho Futebol Clube x Motivados FC | 19h00

Galorote Futebol Clube x Real Agrest | 20h00

SC Gaviões do Agreste x Cervejeiros Futebol Clube | 21h00