Confira os jogos do Campeonato Futebol Society desta quarta-feira (21)

NE10 Interior

Mias três jogos serão realizados. Foto: arte/TV Jornal Interior

O Campeonato de Futebol Society da TV Jornal Interior continua com as competições nesta quarta-feira (21). Os jogos acontecem na Arena Colina, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Mais de 400 atletas fazem parte do campeonato. Equipes de toda a região, totalizando 24 times, participam da disputa.

Confira os jogos:

Quarta-feira (21)

Altinho Futebol Clube x Motivados FC | 19h00

Galorote Futebol Clube x Real Agrest | 20h00

SC Gaviões do Agreste x Cervejeiros Futebol Clube | 21h00