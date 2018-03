Confira como foi a segunda rodada do Campeonato Futebol Society

NE10 Interior

Devido a queda de energia, apenas um jogo, de três que estavam marcados, foi realizado. Foto: reprodução/TV Jornal

A segunda rodada do Campeonato de Futebol Society aconteceu nesta quarta-feira (21) depois do apagão. Devido a queda de energia, apenas um jogo, de três que estavam marcados, foi realizado.

O jogo aconteceu na Arena Colina, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Mais de 400 atletas fazem parte do campeonato. Equipes de toda a região, totalizando 24 times, participam da disputa.







O Motivados FC ganhou a disputa contra o Altinho Futebol Clube com um placar de 4 a 0. De acordo com a Federação Pernambucana de FutSete, as partidas que não foram realizadas no dia, vão acontecer no fim de semana com mais cinco partidas que complementam a rodada.

Veja na reportagem exibida no "TV Jornal Manhã", da TV Jornal Interior: