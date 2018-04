Jogos desta quarta-feira (04) iniciam a segunda fase do Campeonato Futebol Society

NE10 Interior

Os jogos de hoje iniciam a primeira rodada da segunda fase. Foto: TV Jornal

O Campeonato de Futebol Society da TV Jornal Interior continua com as competições nesta quarta-feira (04). Os jogos acontecem na Arena Colina, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Mais de 400 atletas fazem parte do campeonato. Equipes de toda a região, totalizando 24 times, participam da disputa. A competição está cada dia mais acirrada e agora se inicia uma nova fase. Os jogos de hoje iniciam a primeira rodada da segunda fase.

Confira os jogos:

Quarta-feira (04)

Real Agreste x A.E. Salgadinho | 20h00

Borussia Dortimund x Motivados F.C. | 21h00

Albino Moto Peças x Arena Revelação | 22h00